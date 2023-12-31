Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» в гостях играет с «Мегой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдет один матч.

Словенская «Цедевита-Олимпия» в гостях играет с сербской «Мегой».

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-1, Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Партизан Сербия – 10-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-5, Будучность Черногория – 9-5, Задар Хорватия – 7-7, Студентски центар Черногория – 7-7, Борац Чачак Сербия – 7-7, Мега Сербия – 6-7, Цибона Хорватия – 5-9, ФМП Сербия – 5-9, Сплит Хорватия – 5-9, КРКА Словения – 3-11, Морнар Бар Черногория – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.