«Даже встречаться с красивой девушкой через некоторое время становится скучно, если она не может играть в защите». Рик Карлайл об «Индиане»

Теги Индиана Рик Карлайл Нью-Йорк НБА Баскетбол

Рик Карлайл на пресс-конференции пошутил об игре «Пэйсерс» в обороне.

«Быть исторически сильной атакующей командой – это, конечно, весело. Но даже встречаться с красивой девушкой через некоторое время становится скучно, если она не может играть в защите», – пошутил главный тренер «Индианы» после победы над «Нью-Йорком» (140:128).

У «Индианы» лучший атакующий рейтинг (121,8), но она также находится в тройке худших защитных команд (120,4) (уступая лишь «Шарлотт» и «Вашингтону»).

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