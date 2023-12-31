«Даже встречаться с красивой девушкой через некоторое время становится скучно, если она не может играть в защите». Рик Карлайл об «Индиане»

Рик Карлайл на пресс-конференции пошутил об игре «Пэйсерс» в обороне.

«Быть исторически сильной атакующей командой – это, конечно, весело. Но даже встречаться с красивой девушкой через некоторое время становится скучно, если она не может играть в защите», – пошутил главный тренер «Индианы» после победы над « » (140:128).

У «Индианы» лучший атакующий рейтинг (121,8), но она также находится в тройке худших защитных команд (120,4) (уступая лишь «Шарлотт» и «Вашингтону»).