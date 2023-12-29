Сергей Карасев вернулся в строй и сыграл в матче против «Тамбова»

Теги травмы Зенит Кубок России Единая лига ВТБ Сергей Карасев Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев вернулся в строй после травмы.

30-летний игрок принял участие в сегодняшнем матче против «Тамбова» (91:49) в рамках 1/8 финала Кубка России. За 13 минут на паркете он набрал 12 очков, сделал 3 подбора, 2 перехвата и 1 передачу.

10 декабря в четвертой четверти матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА Карасев неудачно упал на спину после столкновения с Самсоном Руженцевым. После этого он был госпитализирован. 

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Карасев набирает 9,7 очка, 3,1 подбора и 1,3 передачи за игру.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отличная новость!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий