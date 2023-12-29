Сергей Карасев вернулся в строй и сыграл в матче против «Тамбова»

Форвард «Зенита» Сергей Карасев вернулся в строй после травмы.

30-летний игрок принял участие в сегодняшнем матче против «Тамбова» (91:49) в рамках 1/8 финала Кубка России. За 13 минут на паркете он набрал 12 очков, сделал 3 подбора, 2 перехвата и 1 передачу.

10 декабря в четвертой четверти матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА Карасев неудачно упал на спину после столкновения с Самсоном Руженцевым. После этого он был госпитализирован.

В нынешнем сезоне лиги ВТБ Карасев набирает 9,7 очка, 3,1 подбора и 1,3 передачи за игру.