Джей Джей Редик объяснил, почему Деррик Уайт заслуживает поехать на МВЗ: «Вы видите одного из лучших двусторонних игроков НБА»

Теги Бостон Джей Джей Редик НБА Деррик Уайт Баскетбол

Джей Джей Редик считает, что Деррик Уайт заслуживает попасть на Матч всех звезд.

«Сейчас я объясню вам, почему Деррик Уайт заслуживает хотя бы упоминания своего имени в разговоре о попадании на Матч всех звезд.

Влияние на победу. Когда Деррик Уайт на паркете, «Бостон» набрал на 265 очков больше, чем соперник. Это третий результат в НБА – уступает лишь Тайризу Макси и Николе Йокичу (после вчерашней победы над «Никс» Шэй Гилджес-Александер обошел Уайта – «+270». У Йокича «+279», у Тайриза Макси – «+307» – Sports.ru).

Второй в НБА по очкам после заслона, Тайриз Халибертон – первый. Второй в НБА по очкам на касание. Если мяч оказывается у Уайта в руках, он второй в лиге по набору очков. Неплохо, да.

Вернемся на свою половину. Уайт в Топ-10 в обороне по очкам на касание у соперника. Что означает: если он защищается против игрока, у которого мяч, Уайт в десятке лучших в лиге по тому, чтобы не позволить оппоненту набрать очки. Он же и в десятке по проценту реализации бросков своего оппонента.

Вы видите одного из лучших двусторонних игроков НБА, который влияет на победы на данный момент лучшей команды. Это настоящая статистика. И исторически сложилось так, что с тех пор, как мы начали ее использовать, она отражает, насколько хорош игрок и как сильно он влияет на победу. Они не взяты из воздуха просто, чтобы потроллить нас», – объяснил Редик, продолжив перечислять различные продвинутые статистические показатели.

В 12 матчах в декабре защитник «Бостона» набирает в среднем 20,5 очка, 5,3 передачи, 4,1 подбора, 1,9 блок-шота и 1,3 перехвата при 52,8% с игры, 45,7% из-за дуги (7,7 попытки) и 94,1% с линии штрафных.

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2 комментария
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истрический сезон для него, конечно.
Если бы не Скотти Барнс и Макси , то был бы претендентом на Most Improved
+1
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+1
Ответ Дмитрий Богданов
истрический сезон для него, конечно. Если бы не Скотти Барнс и Макси , то был бы претендентом на Most Improved
Халлибертон
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