Док Риверс рассказал, как принял предложение «Бостона» в 2004 году: «Эйндж просто прилетел с владельцами в Орландо, не спросив меня»

Теги Бостон Док Риверс Орландо НБА Дэнни Эйндж Баскетбол

Док Риверс рассказал историю, как чуть не отказался от работы в «Селтикс».

«Я собирался отказаться от работы в «Селтикс». Поскольку только что покинул «Орландо», мне нужен был год перерыва. И Дэнни [Эйндж] звонит мне и говорит: «Эй, мы можем поговорить?» Я ответил: «Да», а потом спросил: «Когда?» Он откликнулся: «Сейчас». Я не понял: «Что значит сейчас?» Слышу: «Посмотри в окно».

Дэнни просто прилетел с владельцами в Орландо, не спросив меня. Звонит в дверь. Мы долго сидели, и я такой: «Да, вот это уровень настоящего босса». Это было круто», – вспомнил Риверс в подкасте Кевина Гарнетта.

Риверс был уволен из «Орландо» после того, как начал сезон-2003/04 с результатом 1-10. Это был его пятый сезон в команде.

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