Тайриз Макси: «Сегодня не пытался выходить на площадку и бежать сломя голову». «Сиксерс» выиграли первый раз в сезоне без Эмбиида

Тайриз Макси поделился эмоциями после победы над «Орландо».

«Я продолжал действовать агрессивно. Позволил игре самой прийти ко мне.

Сегодня не пытался выходить на площадку и бежать сломя голову. Все шло своим чередом, и броски залетали – те же самые, что я делал весь сезон», – поделился Макси.

« » выиграла первую игру в сезоне в отсутствие Джоэла Эмбиида (1-5). набрал 23 очка, 6 подборов, 2 передачи и блок-шот, реализовав 9 из 18 с игры (3 и 6 из-за дуги).

Главный претендент на награду самому прогрессирующему игроку в регулярке-2023/24 набирает в среднем 25,8 очка, 6,6 передачи и 3,9 подбора при 45,9% с игры и 39,3% из-за дуги (8,2 попытки).