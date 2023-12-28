Тайриз Макси: «Сегодня не пытался выходить на площадку и бежать сломя голову». «Сиксерс» выиграли первый раз в сезоне без Эмбиида

Теги Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

Тайриз Макси поделился эмоциями после победы над «Орландо».

«Я продолжал действовать агрессивно. Позволил игре самой прийти ко мне.

Сегодня не пытался выходить на площадку и бежать сломя голову. Все шло своим чередом, и броски залетали – те же самые, что я делал весь сезон», – поделился Макси.

«Филадельфия» выиграла первую игру в сезоне в отсутствие Джоэла Эмбиида (1-5). Макси набрал 23 очка, 6 подборов, 2 передачи и блок-шот, реализовав 9 из 18 с игры (3 и 6 из-за дуги).

Главный претендент на награду самому прогрессирующему игроку в регулярке-2023/24 набирает в среднем 25,8 очка, 6,6 передачи и 3,9 подбора при 45,9% с игры и 39,3% из-за дуги (8,2 попытки).

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