Джоэл Эмбиид о первом сезоне в НБА: «Я переживал смерть брата. Темные времена. Мне было наплевать на баскетбол, я хотел бросить»

Джоэл Эмбиид рассказал о трудностях, которые испытывал когда пришел в НБА.

«Это были темные времена. Пришел в лигу, и в то время я был очень популярен в Твиттере. Все говорили, что я никогда не заиграю, что с такой травмой центровые не возвращаются. А еще я переживал смерть брата. Темные времена. В то время, честно говоря, мне было наплевать на баскетбол. Я хотел бросить.

Но я так любил эту игру, что оставался сконцентрированным. Одна из вещей, что я всегда делал, делаю и сейчас, и это никогда не изменится, – я просто смотрю много баскетбола. У меня всегда включен баскетбольный матч на телевизоре. Неважно, в любое время дня и ночи, если я не пересматриваю свои ошибки, я смотрю любую другую. Так и учусь.

Просто наблюдая за игрой, за разными игроками, за разными схемами, это помогло мне остаться конкурентоспособным. Я пытался подготовиться к грядущим трудностям. Наблюдал за каждой командой – за проигрывающими и выигрывающими. Я просто люблю смотреть баскетбол. Всегда есть чему поучиться. Даже у команд, которые часто проигрывают, всегда есть чему поучиться», – поделился Эмбиид.

13-летний брат Эмбиида погиб 16 октября 2014 года в автокатастрофе.

Эмбииду потребовалось два полноценных сезона в начале карьеры, чтобы восстановиться после операции на правой ноге.