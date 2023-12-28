Бывший владелец «Милуоки» Херб Кель скончался в возрасте 88 лет

Умер бывший владелец «Милуоки» Херб Кель.

О его кончине в среду сообщила благотворительная организация Herb Kohl Philanthropies, которая не назвала причину смерти, но сказала, что Кель умер после непродолжительной болезни. Ему было 88 лет.

Кель в 1985 году приобрел «Бакс» за 18 миллионов долларов, чтобы они остались в городе.

«Сенатор Коль был дорогим другом и одним из наших выдающихся государственных служащих. Помимо десятилетий преданной службы в Сенате США, он установил стандарты владения командой НБА, будучи главой «Милуоки Бакс» на протяжении почти 30 лет.

Приобретая команду, сенатор Кель позаботился о том, чтобы «Бакс» остались в Милуоки и являлись важной опорой общества. Никогда не было сомнений в его исключительной преданности любимой команде и городу, и его видение и беспрецедентный финансовый вклад в строительство новой арены в Милуоки навсегда останутся в памяти. <...> Его будет очень не хватать семье НБА», – говорится в заявлении Комиссионера НБА Адама Сильвера.

В итоге в 2014 году Кель продал команду нью-йоркским миллиардерам Уэсу Эденсу и Марку Ласри. Он внес 100 миллионов долларов на строительство «Fiserv Forum» – налогоплательщики добавили еще 250 миллионов долларов – взамен устаревшей арены «Bradley Center», что помогло команде остаться в Милуоки.

«Больше всего на свете Херб любил Милуоки и Висконсин, и именно здесь он решил дожить свои дни. Он затронул неисчислимое количество жизней, и те, кто его любил, отметили бы, что он один из самых достойных людей, когда-либо ходивших по земле», – отметили в благотворительной организации Келя.