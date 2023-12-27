Андре Драммонд: «Не считаю себя запасным игроком»

Теги Атланта Чикаго НБА Андре Драммонд Баскетбол

Андре Драммонд впервые вышел в стартовой пятерке «Буллс».

Центровой «Чикаго» в победном матче против «Атланты» (118:113) набрал 24 очка, сделал 25 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота.

«Я не считаю себя запасным игроком. Я все еще верю, что являюсь игроком стартового состава в этой лиге.

Мне нетрудно быть хорошим партнером по команде. Поддерживать партнеров по команде несложно. И когда приходит моя очередь, мне отвечают взаимностью. Так что здесь все с любовью», – сказал Драммонд.

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2 комментария
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Прикольно на самом деле. Сколько раз его хоронили, а он до сих пор играет и еще и цифры свои показывает
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Вера-это хорошо)
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