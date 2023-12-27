Андре Драммонд: «Не считаю себя запасным игроком»

Андре Драммонд впервые вышел в стартовой пятерке «Буллс».

Центровой « » в победном матче против «Атланты» (118:113) набрал 24 очка, сделал 25 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота.

«Я не считаю себя запасным игроком. Я все еще верю, что являюсь игроком стартового состава в этой лиге.

Мне нетрудно быть хорошим партнером по команде. Поддерживать партнеров по команде несложно. И когда приходит моя очередь, мне отвечают взаимностью. Так что здесь все с любовью», – сказал .