Джоэл Эмбиид до травмы просил у «Сиксерс» частный самолет, чтобы остаться дома на Рождество и вылететь в Майами в день игры

Теги Майами Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид просил у «76-х» частный рейс, чтобы вылететь в Майами в день игры.

Об этом написал журналист из Филадельфии Говард Эскин.

«Интересно, что Джоэл Эмбиид не сыграет в рождественском матче в Майами из-за травмы. Неделю назад мне рассказали, что он сказал/попросил представителей команды предоставить ему частный самолет, чтобы вылететь в день игры (команда улетела в канун Рождества), тогда он мог бы остаться дома рождественским утром.

Эмбиид травмировался в первой четверти пятничного матча, но отыграл до конца. Ему не хотелось ехать в Майами на Рождество. В итоге он нашел способ вообще не лететь туда», – информирует Эскин.

Эмбиид повредил голеностоп во встрече с «Торонто», но доиграл ее до конца. Сегодня он не сыграет против «Хит» из-за растяжения связок.

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15 комментариев
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А потом в комментариях на спортсе пишут "почему все хейтят Эмбида, как не стыдно")) да вот поэтому и хейтят. Его же поведение провоцирует хейт
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Позорище
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Если это не МВП, то что это?
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Вообще не палится.
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Ответ AEZAKMI228
раньше кстати джоэль был прикольным, угарал в твиттере и не падал от каждого касания. щас вообще не пойми что
Всегда был нытиком и флоппером. А вся эта твиттерская шелуха никому не интересна, кроме школотронов.
+5
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+4
Ответ Archer_Great
Сейчас бы верить словам человека, у которого сомнительная репутация, да еще и любитель почмарить народ, который не согласен с его мнением)
Так суть то в другом, человек постоянно пропускает тяжелые выезды, где соперники не Детройты с Вайзманом. Какая разница, какой человек напишет это, если у него по итогу в графе будет стоять "DNP". Я действительно очень жду выездную игру в Денвере. Он 3 или 4 года не был там, постоянно пропускал. Посмотрим, что будет в этом сезоне.
+5
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Сейчас бы верить словам человека, у которого сомнительная репутация, да еще и любитель почмарить народ, который не согласен с его мнением)
+5
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+2
Не дали самолет, обиделся... Да и плевать на него. Звезда великая нашлась. В следующий раз не пригласят. МВП подарили в прошлом году, и это благодарность...
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раньше кстати джоэль был прикольным, угарал в твиттере и не падал от каждого касания. щас вообще не пойми что
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А зачем ему вообще лететь в Майами, если он не будет играть?
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Ответ lexerman17rus
Так суть то в другом, человек постоянно пропускает тяжелые выезды, где соперники не Детройты с Вайзманом. Какая разница, какой человек напишет это, если у него по итогу в графе будет стоять "DNP". Я действительно очень жду выездную игру в Денвере. Он 3 или 4 года не был там, постоянно пропускал. Посмотрим, что будет в этом сезоне.
Я не люблю Эмбида и тоже жду, когда он доедет до Денвера, но в данном случае не подкопаться, травма реально есть и лодыжка на следующий день распухает только хуже
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Ответ Archer_Great
Сейчас бы верить словам человека, у которого сомнительная репутация, да еще и любитель почмарить народ, который не согласен с его мнением)
А вообще с какой радости клуб должен допускать лишние траты на отдельный рейс для Эмбиида?
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Ответ Light Yagami
Всегда был нытиком и флоппером. А вся эта твиттерская шелуха никому не интересна, кроме школотронов.
лайт ягами что то про школотронов пишет 😃
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