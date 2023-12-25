Джоэл Эмбиид просил у «76-х» частный рейс, чтобы вылететь в Майами в день игры.

Об этом написал журналист из Филадельфии Говард Эскин.

«Интересно, что не сыграет в рождественском матче в Майами из-за травмы. Неделю назад мне рассказали, что он сказал/попросил представителей команды предоставить ему частный самолет, чтобы вылететь в день игры (команда улетела в канун Рождества), тогда он мог бы остаться дома рождественским утром.

Эмбиид травмировался в первой четверти пятничного матча, но отыграл до конца. Ему не хотелось ехать в на Рождество. В итоге он нашел способ вообще не лететь туда», – информирует Эскин.

Эмбиид повредил голеностоп во встрече с «Торонто», но доиграл ее до конца. Сегодня он не сыграет против «Хит» из-за растяжения связок.