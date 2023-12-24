Брэдли Бил может вернуться уже в Рождественском матче с «Далласом»: «Когда только получил травму, я искренне думал, что сломал голеностоп»

Теги Даллас Финикс НБА Брэдли Бил Баскетбол

Брэдли Бил назвал сроки возможного возвращения на паркет.

«Когда я только получил травму (на четвертой минуте матча с «Никс» (139:122) 15 декабря – Sports.ru), я, честно говоря, подумал, что сломал голеностоп. Думал, что сломал ногу. Честно говоря, это было самое серьезное растяжение или ушиб, которые я когда-либо получал.

Оглядываясь назад, можно сказать, что это не так уж и страшно, как казалось. Это определенно чертовски больно. Определенно выглядело все достаточно плохо. Немного нога распухла. Но сейчас я нахожусь в очень хорошем состоянии. Я знаю, что у нас есть сроки (в официальном сообщении от 18 декабря «Санз» сказали, что Бил пройдет повторный осмотр через две недели – Sports.ru), но я думаю, что это произойдет раньше.

В глубине души я молюсь о том, чтобы быть готовым к Рождеству, потому что мои дети любят смотреть, как я играю. И это еще одна вещь в этом сезоне, которая была как удар под дых. Они становятся старше и начинают понимать игру немного лучше. Они понимают, когда папа играет, когда не играет. Их расстраивает, когда папа не играет. И я понимаю это со всех точек зрения. Со стороны фанатов, со стороны своей семьи и со стороны моих пацанов», – рассказал Бил Andscape.

«Санз» примут «Мавз» утром 26 декабря, вторник, 06:30 по мск.

4 комментария
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Ответ omega pepega
смешно, Брэдли Бил верит что у него есть фанаты
У Финикса уж точно есть
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Дюрант второй раз сыграл в ГМ уровня Дэвида Кана, и собрал второе подряд "большое" трио)
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смешно, Брэдли Бил верит что у него есть фанаты
+1
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На пару игр и в лазарет?
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