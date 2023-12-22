Билл Симмонс считает, что Донован Митчелл уйдет из «Кавс»: «Этот год должен был стать испытательным, и хуже быть просто не могло»

Теги Кливленд НБА Билл Симмонс Донован Митчелл Баскетбол

Билл Симмонс ожидает, что Донован Митчелл покинет «Кливленд».

«Это то, что назревало еще до начала сезона. У нас в подкасте был Гарретт Буш, он обозреватель из Кливленда, ведет там шоу. Это было в августе, он сказал: «Никто не думает, что Митчелл останется в команде». Это наша информация.

Я не слышал, чтобы кто-то сказал: «Нет, нет. Вы, ребята, ошибаетесь. Донован остается». Похоже, все считают, что в какой-то момент он уйдет. Этот год должен был стать испытательным, хуже быть просто не могло», – поделился эксперт в эфире своего подкаста.

Разыгрывающий Дариус Гарлэнд и форвард Эван Мобли получили травмы и пропустят не менее месяца.

Митчелл не принимал участия в последних двух матчах по болезни. Как ранее писал The Ringer, если Митчелл станет доступен для обмена, около трети команд всей лиги попытаются его заполучить.

«Кавс» (16-13) идут седьмыми на Востоке.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Роман Бояринов
Ожидания конечно от Кливленда, лично у меня, были больше гораздо в этом сезоне, но на данный момент все выглядит максимально серо и не примечательно
Я как бокс-скор с утра ни гляну, там из большой четвёрки Митчелл-Гарлэнд-Мобли-Аллен играют максимум один или двое. Так что не удивительно, что они не могут играть стабильно
+4
0
+4
Ожидания конечно от Кливленда, лично у меня, были больше гораздо в этом сезоне, но на данный момент все выглядит максимально серо и не примечательно
+2
0
+2
Ответ Роман Бояринов
Ожидания конечно от Кливленда, лично у меня, были больше гораздо в этом сезоне, но на данный момент все выглядит максимально серо и не примечательно
У команды травмы постоянные.
В полном составе сыграли 5 матчей.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий