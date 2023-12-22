Билл Симмонс ожидает, что Донован Митчелл покинет «Кливленд».

«Это то, что назревало еще до начала сезона. У нас в подкасте был Гарретт Буш, он обозреватель из , ведет там шоу. Это было в августе, он сказал: «Никто не думает, что останется в команде». Это наша информация.

Я не слышал, чтобы кто-то сказал: «Нет, нет. Вы, ребята, ошибаетесь. Донован остается». Похоже, все считают, что в какой-то момент он уйдет. Этот год должен был стать испытательным, хуже быть просто не могло», – поделился эксперт в эфире своего подкаста.

Разыгрывающий Дариус Гарлэнд и форвард Эван Мобли получили травмы и пропустят не менее месяца.

Митчелл не принимал участия в последних двух матчах по болезни. Как ранее писал The Ringer, если Митчелл станет доступен для обмена, около трети команд всей лиги попытаются его заполучить.

«Кавс» (16-13) идут седьмыми на Востоке.