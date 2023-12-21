Тимоте Луваву-Кабарро: «Мне не нравится Мессина, он нехороший человек»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague Милан АСВЕЛ Виллербан Тимоте Луваву-Кабарро Баскетбол

Форвард «Виллербана» Тимоте Луваву-Кабарро негативно высказался о своей бывшей команде «Милане» и ее главном тренере Этторе Мессине.

«Мне не нравится эта команда. Мне не нравится тренер. На мой взгляд, он нехороший человек. Его имя вызывает уважение, он провел отличную карьеру. Я был разочарован.

Не знаю, продолжает ли работать его система, даже если два года были какие-то результаты. Я не понял, как меня отстранили, без объяснений, без общения, когда у нас всегда был диалог, несмотря на разногласия.

Мне было не приятно слышать, что этим летом он негативно отзывался обо мне в разговорах с другими командами», – заявил Луваву-Кабарро.

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1 комментарий
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"Мне не нравится этот корабль! Мне не нравятся эти матросы! Мне не нравится эта экспедиция! И Что?! А, да! Мне вообще ничего не нравится, сэр!"
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