Тимоте Луваву-Кабарро: «Мне не нравится Мессина, он нехороший человек»

Форвард « » негативно высказался о своей бывшей команде « » и ее главном тренере .

«Мне не нравится эта команда. Мне не нравится тренер. На мой взгляд, он нехороший человек. Его имя вызывает уважение, он провел отличную карьеру. Я был разочарован.

Не знаю, продолжает ли работать его система, даже если два года были какие-то результаты. Я не понял, как меня отстранили, без объяснений, без общения, когда у нас всегда был диалог, несмотря на разногласия.

Мне было не приятно слышать, что этим летом он негативно отзывался обо мне в разговорах с другими командами», – заявил Луваву-Кабарро.