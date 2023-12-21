«Атланта» набирает 100 и более очков в 84 матчах подряд – третья по продолжительности серия в истории. «Денвер» в 1982-м остановился на отметке в 136 игр
«Атланта» в игре с «Хьюстоном» (133:127) набрала 100 и более очков в своем 84-м матче подряд.
Как сообщает Crazy Stats, это третья самая длинная серия в истории НБА.
Лидирует по этому показателю «Денвер» – 136 игр в период с января 1981 года по декабрь 1982 года.
На втором месте «Сан-Антонио» – 129 встреч с декабря 1978-го по март 1980-го.
Вторая по продолжительности действующая серия принадлежит «Индиане» – 34. Началась она 25 марта в игре с как раз «Атлантой» (130:143).