«Атланта» набирает 100 и более очков в 84 матчах подряд – третья по продолжительности серия в истории. «Денвер» в 1982-м остановился на отметке в 136 игр

Теги Атланта Денвер Сан-Антонио НБА Баскетбол

«Атланта» в игре с «Хьюстоном» (133:127) набрала 100 и более очков в своем 84-м матче подряд.

Как сообщает Crazy Stats, это третья самая длинная серия в истории НБА.

Лидирует по этому показателю «Денвер» – 136 игр в период с января 1981 года по декабрь 1982 года.

На втором месте «Сан-Антонио» – 129 встреч с декабря 1978-го по март 1980-го.

Вторая по продолжительности действующая серия принадлежит «Индиане» – 34. Началась она 25 марта в игре с как раз «Атлантой» (130:143).

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
136 матчей-космические цифры.
+4
0
+4
Ответ ARAMIS777
136 матчей-космические цифры.
Тогда результативность сумасшедшая была
+1
0
+1
Можно и до сотни дотянуть
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий