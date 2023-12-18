Лука Дончич и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки 8-й недели НБА

Теги Даллас Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо признаны лучшими игроками восьмой недели регулярного чемпионата-2023/24 в своих конференциях.

«Даллас» выиграл 3 из 4 матчей. Словенец набирал в среднем 36,8 очка, 11,5 передачи и 8 подборов, реализуя 49% с игры и 35,9% из-за дуги.

«Бакс» добыли 4 победы подряд. Показатели Адетокумбо составили 36 очков, 12,8 подбора и 4,5 передачи при 63,9% с игры. Грек на неделе набрал 64 очка против «Индианы» и обновил личный рекорд результативности.

1 комментарий
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Лука сейчас должен быть топ 1 фаворитом на мвп
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