Марк Стейн: «Если бы «Лейкерс» не стали поднимать баннер внутрисезонного турнира, это было бы серьезной пощечиной Лиге»

Теги Лейкерс НБА Марк Стейн Баскетбол

Инсайдер Марк Стейн в подкасте #thisleague UNCUT объяснил, почему поднятие баннера победителей внутрисезонного турнира имеет большое значение для самой НБА.

«В лиге очень много команд, которые называются не «Лейкерс». И если они выиграют дивизион, то будут гордиться этим и повесят баннер. А если дойдут до финала НБА и проиграют, то повесят баннер победителей своей конференции. А если выиграют внутрисезонный турнир, то уж тем более.

Если бы «Лейкерс» не стали поднимать баннер, это было бы серьезной пощечиной Лиге. И я изначально не верил, что это возможно. У Джини Басс прекрасные отношения с Адамом Сильвером, и я не думаю, что она скажет: «Нет, мы ничего не будем делать, просто немного похлопаем от радости».

Считаю, что весь процесс – очень важный и ключевой для НБА, если она надеется на дальнейший успех внутрисезонного турнира. Хорошо, что «Лейкерс» относятся к этому с такой серьезностью», – считает Стейн.

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