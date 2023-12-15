Италия планирует подать заявку на проведение чемпионата мира в 2031 году

Италия намерена подать заявку на проведение чемпионата мира в 2031 году.

Итальянская федерация баскетбола объявила, что провела успешные переговоры с правительством страны о возможности подать заявку на право проведения ЧМ.

На данный момент не уточняется, будет ли это совместная заявка с другой страной или странами, или же Италия планирует провести крупнейшее баскетбольное событие самостоятельно.

Ранее Италия уже получила право принять одну из четырех групп женского Евробаскета-2025.

Последний раз чемпионат мира проводился в Европе в 2014 году, принимающей страной тогда была Испания.

С тех пор чемпионат мира проводится в Азии. В 2019 году турнир прошел в Китае, в 2023 году – на Филиппинах, в Японии и Индонезии. В 2027-м мировое первенство примет Катар.