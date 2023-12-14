Александар Джорджевич возглавит сборную Италии (SportKlub.rs)

Теги Джанмарко Поццекко сборная Италии сборная Китая Александар Джорджевич Баскетбол

Александар Джорджевич станет новым главным тренером сборной Италии, пишет сербский SportKlub.

Дорджевич пока официально не расстался с Китаем, с которым он проиграл все три матча в группе (Сербия, Пуэрто-Рико, Южный Судан) на чемпионате мира этим летом, после чего последовало поражение от Филиппин и победа над Анголой. На Азиатских играх была завоевана бронзовая медаль.

Джанмарко Поццекко по-прежнему возглавляет итальянскую национальную команду. «Адзурри» попали в одну группу с Бахрейном и Пуэрто-Рико на квалификационном турнире к Олимпиаде.

Джорджевич ранее возглавлял Сербию с 2013 по 2019 год, а в качестве главного тренера команды работал в «Панатинаикосе», «Баварии», «Виртусе» и «Фенербахче».

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