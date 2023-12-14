Александар Джорджевич возглавит сборную Италии (SportKlub.rs)

станет новым главным тренером сборной Италии, пишет сербский SportKlub.

Дорджевич пока официально не расстался с Китаем, с которым он проиграл все три матча в группе (Сербия, Пуэрто-Рико, Южный Судан) на чемпионате мира этим летом, после чего последовало поражение от Филиппин и победа над Анголой. На Азиатских играх была завоевана бронзовая медаль.

по-прежнему возглавляет итальянскую национальную команду. «Адзурри» попали в одну группу с Бахрейном и Пуэрто-Рико на квалификационном турнире к Олимпиаде.

Джорджевич ранее возглавлял Сербию с 2013 по 2019 год, а в качестве главного тренера команды работал в «Панатинаикосе», «Баварии», «Виртусе» и «Фенербахче».