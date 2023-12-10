Леброн Джеймс после победы: «Первым делом меня спросили: «Так когда дадут наши деньги?» Каждый игрок «Лейкерс» получит по 500 000 долларов призовыми
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан самым ценным игроком внутрисезонного турнира НБА после победы над «Индианой» (123:109) в финале.
«Первый вопрос, который мне задали: «Так когда мы получим наши деньги?» Я ответил: «Не знаю», – пошутил Джеймс после получения трофея.
Каждый игрок «Лейкерс» получит по 500 000 долларов в качестве призовых за победу во внутрисезонном турнире.