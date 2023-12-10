Звездный форвард «Лейкерс» признан самым ценным игроком внутрисезонного турнира после победы над «Индианой» (123:109) в финале.

«Первый вопрос, который мне задали: «Так когда мы получим наши деньги?» Я ответил: «Не знаю», – пошутил Джеймс после получения трофея.

Каждый игрок « » получит по 500 000 долларов в качестве призовых за победу во внутрисезонном турнире.