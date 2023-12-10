Леброн Джеймс после победы: «Первым делом меня спросили: «Так когда дадут наши деньги?» Каждый игрок «Лейкерс» получит по 500 000 долларов призовыми

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан самым ценным игроком внутрисезонного турнира НБА  после победы над «Индианой» (123:109) в финале.

«Первый вопрос, который мне задали: «Так когда мы получим наши деньги?» Я ответил: «Не знаю», – пошутил Джеймс после получения трофея.

Каждый игрок «Лейкерс» получит по 500 000 долларов в качестве призовых за победу во внутрисезонном турнире.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какой-нибудь Худ-Шифино будет очень доволен пятихатке.
+5
-2
+3
Хорошо то, что игроки скамейки с минимальными суммами контрактов сейчас осознают, что эти деньги для них по большому счёту в основном заработали Леброн, Дэвис, Ривз и Д’Анджело. Это и уважения к лидерам клуба добавит, и желания совершенствоваться. Для командной химии и такая победа в турнире, и получение призовых действительно важны.
+6
-5
+1
Выдадут фишками казино)) Это ж Вегас.
+2
-2
0
Резонный вопрос. Всё по делу. Кстати, хорошо отыграли турнир этот.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий