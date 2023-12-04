Келли Убре об обвинениях во лжи, когда полиция не нашла доказательств: «Хочется, чтобы моя жизнь не была похожа на «Шоу Трумана», где каждый может посмотреть и составить свое мнение»

Форвард «Филадельфии» в разговоре с прессой ответил на вопрос, как он относится к обвинениям во лжи после того, как полиции не удалось найти доказательств его слов.

«Это очень травмирующая ситуация для меня и моей семьи. Просто хочется, чтобы моя жизнь не была похожа на «Шоу Трумана», где каждый может посмотреть и составить о ней свое собственное мнение.

Многие люди были очень невнимательны и бесчувственны, беспокоясь о каких-то видеозаписях и прочем дерьме после того, что случилось с моей жизнью и как оно очень навредило мне и моей работе», – заявил Убре.

11 ноября Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.

В нынешнем сезоне форвард набирает 16,3 очка, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.