Келли Убре, вероятно, выйдет на паркет в среду против «Вашингтона»

Теги травмы Филадельфия НБА Вашингтон Келли Убре Ник Нерс Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Келли Убре сегодня был полноценным участником тренировки команды.

Главный тренер Ник Нерс ожидает, что Убре вернется на паркет в среду в гостевой игре против «Вашингтона», сообщает обозреватель Сэм ДиДжованни.

11 ноября Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.

В нынешнем сезоне НБА форвард набирает 16,3 очка, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.

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