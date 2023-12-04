Келли Убре, вероятно, выйдет на паркет в среду против «Вашингтона»

Форвард «Филадельфии» сегодня был полноценным участником тренировки команды.

Главный тренер ожидает, что Убре вернется на паркет в среду в гостевой игре против « », сообщает обозреватель Сэм ДиДжованни.

11 ноября Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.

В нынешнем сезоне форвард набирает 16,3 очка, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.