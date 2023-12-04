Карл-Энтони Таунс и Наз Рид – единственные игроки НБА с реализацией 50/40/90 в сезоне

Теги Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Наз Рид Баскетбол

Бигмэны «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс и Наз Рид – единственные игроки НБА с линейкой 50/40/90 на старте сезона.

Таунс и Рид реализуют более 50% бросков с игры, 40% из-за дуги и 90% с линии штрафных.

Рид за 21,4 минуты на площадке набирает в среднем 12,6 очка и 4 подбора (4,2 попытки из-за дуги, 1,7 с линии). В прошлом сезоне Рид попадал лишь 67,7% штрафных бросков.

Таунс за 33,5 минуты на паркете приносит команде в среднем 22,2 очка и 9 подборов (5,2 попытки 3-очковых, 4,2 с линии).

Ближе всех к 50/40/90 форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт (89,6% с линии) и плеймейкер «Индианы» Тайриз Халибертон (88%).

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3 комментария
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Волки удивляют в этом сезоне
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КАТ самый лучший большой бросающий в истории сезона 23/24 😎
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По стате незаметно, но КАТ как-то осмысленнее стал играть.
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