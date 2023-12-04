Болельщики тель-авивского «Хапоэля» начали свистеть во время минуты молчания в честь павших израильских полицейских

Теги происшествия болельщики чемпионат Израиля Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева Баскетбол

Болельщики тель-авивского «Хапоэля» спровоцировали скандал своими действиями перед выездным матчем возобновившегося чемпионата Израиля с «Хапоэлем Беэр-Шева».

Матч был посвящен полицейским, павшим во время операции «Железные мечи», которая была проведена в ответ на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. Он начался с минуты молчания. Перед игрой некоторые из приехавших на встречу поклонников «Хапоэля Тель-Авив» начали свистеть и петь песни, осуждающие полицию.

Такое поведение связано с враждой между поклонниками тель-авивского клуба и полицией, между ними ранее неоднократно возникали инциденты.

Действия болельщиков вызвали осуждение в Израиле. Их осудила полиция, израильская лига, а также руководство «Хапоэля».

«Мне стыдно до слез на глазах, приношу глубочайшие извинения. Истинный дух болельщиков «Хапоэля» совсем не такой. За 67 лет моей жизни, и в последние два месяца он был совсем другим», – написал президент «Хапоэля» Авраам Зайденберг.

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2 комментария
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Опять наймиты кагэбэ вбивают клин в нерушимый союз братских народов
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