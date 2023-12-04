Пол Джордж о 17,1% 3-очковых у Терэнса Мэнна: «Ему надо продолжать бросать»

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Терэнс Мэнн Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж поддержал одноклубника Терэнса Мэнна, который в нынешнем сезоне реализует 17,1% 3-очковых.

«На данном этапе у Ти-Мэнна возникли сомнения по поводу дальних бросков, это в его голове. Да, у него пока не лучший процент. Но лучший способ справиться с этим – продолжать бросать.

Ему надо продолжать бросать, тогда он найдет свой путь. Мы все его поддерживаем. Он может на нас рассчитывать», – заявил Джордж.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий