Пол Джордж о 17,1% 3-очковых у Терэнса Мэнна: «Ему надо продолжать бросать»

Форвард « » поддержал одноклубника , который в нынешнем сезоне реализует 17,1% 3-очковых.

«На данном этапе у Ти-Мэнна возникли сомнения по поводу дальних бросков, это в его голове. Да, у него пока не лучший процент. Но лучший способ справиться с этим – продолжать бросать.

Ему надо продолжать бросать, тогда он найдет свой путь. Мы все его поддерживаем. Он может на нас рассчитывать», – заявил Джордж.