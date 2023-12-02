Тайриз Халибертон: «Я хочу побеждать, мне надоело быть неудачником»
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон заявил, что на данном этапе нацелен на то, чтобы вывести команду в плей-офф.
Халибертон сказал об этом после поражения в матче с «Майами» в четверг, в котором он обновил личный рекорд по очкам.
«Не буду лукавить, мне хочется выйти в плей-офф. Индивидуальные достижение – это здорово. Я уже кое-чего добился, съездил на Матч звезд, что было главной целью, когда только попал в НБА. Да, в плане личных достижений я еще многое могу сделать, но личный успех на данном этапе ничего не значит. Я хочу побеждать, мне надоело быть неудачником», – заявил Халибертон.
Что нужно знать про инфантилизм Халибертона.
что за бред. Он не про чемпионство же сказал. Вывести команду в плей-офф - это нормальная и реальная цель. И Халибертон может в этом сезоне это сделать.
Кто сказал, что для достижения высоких целей нужно провести много матчей ? Меджик Джонсон вообще в первый свой год взял гайку и МВП финала. А здесь парень просто хочет вывести команду в плов, что не является сверхдостижением.
Менеджмент - это не сказка, когда вокруг игрока, который только-только раскрылся, даже не обретя ещё большого опыта, можно в одночасье собрать банду матёрых волков, которые уверенно будут громить добрую половину лиги.
Учитывая современные тенденции лиги, Халибёртон и сам вполне может начать налаживать связи и пробовать привлекать потенциальных свободных агентов к себе в команду, тем более, сегодняшняя платёжка Индианы самая свободная в лиге и никаких ограничений на подписания нет.
Одно дело - здоровая взвешенная самокритика, желание развиваться и улучшаться, и расти вместе с партнёрами по команде. Другое - подобные сверхэмоциональные высказывания соответствующими эпитетами.
Эмоциональная незрелость, на которую накладывается статус звезды в очень ранние годы профессиональной карьеры - это очень опасная смесь, которая с лёгкостью может загубить как строящуюся команду, так и карьеру игрока.
Лучший баскетболист за всё историю Джордан выиграл свой первый титул в 28 лет.
ЛеБрону в год его первого чемпионства шёл уже 28 год.
Всему бостонскому трио 2008 года было за 30.
Что-то я не припомню, чтобы кто-то из прошлых поколений звёзд в 23 года объявлял себя уставшим хроническим неудачником.
Нет, достижение высоких результатов в баскетболе - это хладнокровие и адский многолетний труд. Так что взвешенную критику за подобные высказывания молодёжи я считаю более, чем уместной и даже необходимой.
Можете дальше ставить минусы))) но я сторонник старой школы, когда игроки показывали стальной характер, выходили, бились и доказывали всё на площадке, а не поливали себя эпитетами на пресс-конференциях.