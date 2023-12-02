Разыгрывающий «Индианы» заявил, что на данном этапе нацелен на то, чтобы вывести команду в плей-офф.

Халибертон сказал об этом после поражения в матче с «Майами» в четверг, в котором он обновил личный рекорд по очкам.

«Не буду лукавить, мне хочется выйти в плей-офф. Индивидуальные достижение – это здорово. Я уже кое-чего добился, съездил на звезд, что было главной целью, когда только попал в . Да, в плане личных достижений я еще многое могу сделать, но личный успех на данном этапе ничего не значит. Я хочу побеждать, мне надоело быть неудачником», – заявил Халибертон.