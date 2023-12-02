Тайриз Халибертон: «Я хочу побеждать, мне надоело быть неудачником»

Теги Индиана НБА Матч всех звезд НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон заявил, что на данном этапе нацелен на то, чтобы вывести команду в плей-офф.

Халибертон сказал об этом после поражения в матче с «Майами» в четверг, в котором он обновил личный рекорд по очкам.

«Не буду лукавить, мне хочется выйти в плей-офф. Индивидуальные достижение – это здорово. Я уже кое-чего добился, съездил на Матч звезд, что было главной целью, когда только попал в НБА. Да, в плане личных достижений я еще многое могу сделать, но личный успех на данном этапе ничего не значит. Я хочу побеждать, мне надоело быть неудачником», – заявил Халибертон.

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9 комментариев
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Ответ Hansbrough
А не рановато ли Тайризу "надоело быть"??? Парню всего 23 года, он только начал проводить свой всего лишь второй полноценный сезон в качестве главной звезды клуба, а уже "надоело". Амбиции - это, конечно, хорошо, но только лишь когда это здоровые взвешенные амбиции. Для достижения высоких целей с клубом нужно, прежде всего, самому провести ещё огромное количество матчей, в которых нужно будет набраться огромного количества опыта. Те же Гарнетт и Лиллард запросили обмены из клубов, в которых они были первой скрипкой, уже на 4-ом десятке собственных лет, проведя за клубы больше 10 сезонов. А та гримаса на лице по окончании встречи с Майами и такое заявление от Халибертона попахивает инфантилизмом и, побаиваюсь, как бы оно не переросло в скорое желание смены команды. Дурных примеров среди нового поколения звёзд хватает.
"- личный успех на данном этапе ничего не значит."
Что нужно знать про инфантилизм Халибертона.

что за бред. Он не про чемпионство же сказал. Вывести команду в плей-офф - это нормальная и реальная цель. И Халибертон может в этом сезоне это сделать.
Кто сказал, что для достижения высоких целей нужно провести много матчей ? Меджик Джонсон вообще в первый свой год взял гайку и МВП финала. А здесь парень просто хочет вывести команду в плов, что не является сверхдостижением.
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+7
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Ответ Hansbrough
"Надоело быть неудачником" - вот это по-настоящему смешно и инфантильно. Какой хронический неудачник в 23 года, сыграв 16 матчей своего второго сезона за клуб??? Одно дело - здоровая взвешенная самокритика, желание развиваться и улучшаться, и расти вместе с партнёрами по команде. Другое - подобные сверхэмоциональные высказывания соответствующими эпитетами. Эмоциональная незрелость, на которую накладывается статус звезды в очень ранние годы профессиональной карьеры - это очень опасная смесь, которая с лёгкостью может загубить как строящуюся команду, так и карьеру игрока.
ну он ведь, наверно, говорит не только про период в Индиане, а про всю карьеру в целом. До Инди он провел 2 неполных сезона в Кингз, в тех Кингз, где еще был бардак. Поэтому на свой 5 сезон устать быть неудачником и нацелиться на выход в плов - это нормально
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Ответ Alexander92
Думаю, что с нынешним менеджментом Индианы это практически невозможно. Очень плохой состав вокруг Тайриза. Очень жаль, т.к. Халибёртон заслужил лучшего.
Парень начал всего лишь ВТОРОЙ полноценный сезон в клубе, который нацелился на перестройку и построение новой команды из молодых игроков, сделав молодого перспективного Халибертона полноценным лидером команды с максимальными свободами и полномочиями на площадке, за счёт чего он начал показывать шикарную статистику. Чего ещё лучшего Тайриз мог заслужить?
Менеджмент - это не сказка, когда вокруг игрока, который только-только раскрылся, даже не обретя ещё большого опыта, можно в одночасье собрать банду матёрых волков, которые уверенно будут громить добрую половину лиги.
Учитывая современные тенденции лиги, Халибёртон и сам вполне может начать налаживать связи и пробовать привлекать потенциальных свободных агентов к себе в команду, тем более, сегодняшняя платёжка Индианы самая свободная в лиге и никаких ограничений на подписания нет.
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Ответ Artur Prokopchuk
"- личный успех на данном этапе ничего не значит." Что нужно знать про инфантилизм Халибертона. что за бред. Он не про чемпионство же сказал. Вывести команду в плей-офф - это нормальная и реальная цель. И Халибертон может в этом сезоне это сделать. Кто сказал, что для достижения высоких целей нужно провести много матчей ? Меджик Джонсон вообще в первый свой год взял гайку и МВП финала. А здесь парень просто хочет вывести команду в плов, что не является сверхдостижением.
"Надоело быть неудачником" - вот это по-настоящему смешно и инфантильно. Какой хронический неудачник в 23 года, сыграв 16 матчей своего второго сезона за клуб???
Одно дело - здоровая взвешенная самокритика, желание развиваться и улучшаться, и расти вместе с партнёрами по команде. Другое - подобные сверхэмоциональные высказывания соответствующими эпитетами.
Эмоциональная незрелость, на которую накладывается статус звезды в очень ранние годы профессиональной карьеры - это очень опасная смесь, которая с лёгкостью может загубить как строящуюся команду, так и карьеру игрока.
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Ответ Hansbrough
А не рановато ли Тайризу "надоело быть"??? Парню всего 23 года, он только начал проводить свой всего лишь второй полноценный сезон в качестве главной звезды клуба, а уже "надоело". Амбиции - это, конечно, хорошо, но только лишь когда это здоровые взвешенные амбиции. Для достижения высоких целей с клубом нужно, прежде всего, самому провести ещё огромное количество матчей, в которых нужно будет набраться огромного количества опыта. Те же Гарнетт и Лиллард запросили обмены из клубов, в которых они были первой скрипкой, уже на 4-ом десятке собственных лет, проведя за клубы больше 10 сезонов. А та гримаса на лице по окончании встречи с Майами и такое заявление от Халибертона попахивает инфантилизмом и, побаиваюсь, как бы оно не переросло в скорое желание смены команды. Дурных примеров среди нового поколения звёзд хватает.
Если опираться на уникальное достижение Мэджика с чемпионством в первый же сезон, то имеем лигу хронических неудачников.
Лучший баскетболист за всё историю Джордан выиграл свой первый титул в 28 лет.
ЛеБрону в год его первого чемпионства шёл уже 28 год.
Всему бостонскому трио 2008 года было за 30.
Что-то я не припомню, чтобы кто-то из прошлых поколений звёзд в 23 года объявлял себя уставшим хроническим неудачником.
Нет, достижение высоких результатов в баскетболе - это хладнокровие и адский многолетний труд. Так что взвешенную критику за подобные высказывания молодёжи я считаю более, чем уместной и даже необходимой.
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Ответ Artur Prokopchuk
ну он ведь, наверно, говорит не только про период в Индиане, а про всю карьеру в целом. До Инди он провел 2 неполных сезона в Кингз, в тех Кингз, где еще был бардак. Поэтому на свой 5 сезон устать быть неудачником и нацелиться на выход в плов - это нормально
Отлично видел лицо Тайриза в концовке и по окончании мачта с Хит во главе с опытнейшим бойцом Батлером, которую (концовку) Тайриз полностью провалил, сразу вспомнилось лицо Пола Джоржда, когда он получил роль полноценного лидера клуба и которую он абсолютно не потянул. И тут в интервью те же самые слова про усталость, которые точь-в-точь были слышны тогда от Джорджа. Итог той усталости - требование обмена в другой клуб, в котором тоже всё пошло не так, как он мечтал, чуть позже уже требование обмена в третий клуб. Теперь уже в третьем по счёту клубе заявления на пресс-конференциях о непонятной роли в составе.
Можете дальше ставить минусы))) но я сторонник старой школы, когда игроки показывали стальной характер, выходили, бились и доказывали всё на площадке, а не поливали себя эпитетами на пресс-конференциях.
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Это тебе в УНИКС тогда надо.
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Думаю, что с нынешним менеджментом Индианы это практически невозможно. Очень плохой состав вокруг Тайриза. Очень жаль, т.к. Халибёртон заслужил лучшего.
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