Келли Убре надеется вернуться на площадку на следующей неделе. 11 ноября игрока «Сиксерс» сбил автомобиль
Форвард «Филадельфии» Келли Обре надеется вернуться на площадку на следующей неделе в субботу, когда «76-е» примут «Атланту».
Существует даже вероятность, что Убре сможет сыграть против «Вашингтона» в среду.
11 ноября Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.
В нынешнем сезоне НБА форвард набирает 16,3 очка, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.