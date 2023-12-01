Келли Убре надеется вернуться на площадку на следующей неделе. 11 ноября игрока «Сиксерс» сбил автомобиль

Теги травмы Атланта Филадельфия НБА Вашингтон Келли Убре Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Келли Обре надеется вернуться на площадку на следующей неделе в субботу, когда «76-е» примут «Атланту».

Существует даже вероятность, что Убре сможет сыграть против «Вашингтона» в среду.

11 ноября Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.

В нынешнем сезоне НБА форвард набирает 16,3 очка, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.

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2 комментария
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I’il be Back.
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А если его опять собьет машина?
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