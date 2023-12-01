Форвард «Филадельфии» Келли Обре надеется вернуться на площадку на следующей неделе в субботу, когда «76-е» примут «Атланту».

Существует даже вероятность, что сможет сыграть против « » в среду.

11 ноября Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.

В нынешнем сезоне форвард набирает 16,3 очка, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.