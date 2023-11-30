Си Джей Макколлум о возвращении на паркет: «Снова почувствовал себя ребенком в свои 32 года»

Теги Новый Орлеан Филадельфия НБА Си Джей Макколлум Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум, который пропустил 3,5 недели с пневмотораксом легкого, вернулся на площадку в домашней игре с «Филадельфией» (124:114).

За 28 минут Макколлум набрал 20 очков, сделал 5 передач, 4 подбора, 2 перехвата и блок-шот (2 потери) при 7 из 16 с игры и 3 из 3 с линии.

«Снова почувствовал себя ребенком в свои 32 года. С такой травмой я просто благодарен, что могу продолжать играть на высоком уровне», – сказал защитник после матча.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
здоровья главе профсоюза)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отличный игрок, умеет абсолютно всё на площадке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий