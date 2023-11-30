Си Джей Макколлум о возвращении на паркет: «Снова почувствовал себя ребенком в свои 32 года»

Атакующий защитник «Нового Орлеана» , который пропустил 3,5 недели с пневмотораксом легкого, вернулся на площадку в домашней игре с «Филадельфией» (124:114).

За 28 минут Макколлум набрал 20 очков, сделал 5 передач, 4 подбора, 2 перехвата и блок-шот (2 потери) при 7 из 16 с игры и 3 из 3 с линии.

«Снова почувствовал себя ребенком в свои 32 года. С такой травмой я просто благодарен, что могу продолжать играть на высоком уровне», – сказал защитник после матча.