В «Голден Стэйт» недовольны физическими кондициями Эндрю Уиггинса

Теги Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Баскетбол

Как сообщила журналистка ESPN Кендра Эндрюс, некоторые члены «Голден Стэйт» выразили разочарование по поводу недостаточной физической подготовки форварда Эндрю Уиггинса.

Источники рассказали, что после двухмесячного отсутствия в прошлом сезоне по личным причинам Уиггинс не посвятил в межсезонье достаточно времени восстановлению оптимальной физической формы к сезону-23/24.

Недостаточная физическая подготовка канадца вызывает негодование у некоторых членов «Уорриорз», добавил источник в команде.

По данным Second Spectrum, на данный момент у Уиггинса самый низкий показатель в лиге по эффективному проценту попадания (eFG%) среди игроков, совершивших не менее 75 попыток.

Средние показатели Эндрю в новом сезоне – 12,7 очка, 4,2 подбора и 1,2 передачи (17,1 очка, 5,0 подбора и 1,2 передачи по итогам прошлой регулярки).

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15 комментариев
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Djoyin
Эндрю чемпион и молодец, а Эндю из заголовка бяка, им не довольны
+27
-2
+25
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Райли Карри
Холодный ветер с дождём усилился стократно
Всё говорит об одном, что нет пути обратно
Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка
Что у любви у нашей села батарейка
+8
-1
+7
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Я из Ленинграда.
...Впору опубликовать такой заголовок"В мире недовольны ,тем что происходит с GSW".Пора уже спуститься на грешную землю и начать играть в СВОЙ баскетбол,,покоривший много поклонников.Последние 2 мин.что это было?И дело ,точно,не в одном Уиггинсе.
+7
-1
+6
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Алексей Никишин
Ответ Djoyin
Эндрю чемпион и молодец, а Эндю из заголовка бяка, им не довольны
Француз какой-то))
+6
0
+6
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frenemy
Битрайтеры ГСВ настоящие стервятники конечно. Когда команда на ходу от них не писка не визга. Как только проблемки в игре и результатах, тут же грязное белье вытаскивают
+7
-2
+5
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Поникший Руй
Вовремя новость залили)
+3
0
+3
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Артур Артур
Что сейчас сделал Стеф? Опять флешбеки какие-то ловит, кидает через сто рук за 100 км...
+4
-2
+2
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udod
статья Эндрюс об Эндю, который Эндрю
+2
0
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noke
О, следующий виновник найден.
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Телохранитель Джеймса Уорти
Мда, Уиггу можно уже выбрасывать свою футболку с надписью «Качался всю зиму»
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dolphin
Я лично не считаю его якорем команды, да эффективность такая себе, но он хоть и попыток не берёт много, стараясь давать пользу на своей половине. Конкретно сегодня он был лучшим на площадке и проиграли сами себе, как часто последнее время бывает. Зато Дреймонда и Клея почему то никто не критикует и ими очень довольна команда. Один пропустил половину матчей из за своей дисциплины, а когда выходит привозит не меньше чем создаёт. Другой по заветам Саши Кержакова бросал бросаю и буду бросать, и совершенно не важно при этом попадаю ли в кольцо. Так что это очередной наброс доброжелателей и не более, Андюхе не чего стыдится, уверен он прибавит и очень скоро....
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Дима Оксентюк
Ответ dolphin
Я лично не считаю его якорем команды, да эффективность такая себе, но он хоть и попыток не берёт много, стараясь давать пользу на своей половине. Конкретно сегодня он был лучшим на площадке и проиграли сами себе, как часто последнее время бывает. Зато Дреймонда и Клея почему то никто не критикует и ими очень довольна команда. Один пропустил половину матчей из за своей дисциплины, а когда выходит привозит не меньше чем создаёт. Другой по заветам Саши Кержакова бросал бросаю и буду бросать, и совершенно не важно при этом попадаю ли в кольцо. Так что это очередной наброс доброжелателей и не более, Андюхе не чего стыдится, уверен он прибавит и очень скоро....
Клея еще как критикают, как минимум после прошлой игры. Дреймонда уже полили за дисквал и не только. Вполне логично и Уиггинсу уже прилетело и есть за что. Если судить только по хайлайтам, то конечно он не якорь.
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