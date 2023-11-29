Как сообщила журналистка ESPN Кендра Эндрюс, некоторые члены « » выразили разочарование по поводу недостаточной физической подготовки форварда .

Источники рассказали, что после двухмесячного отсутствия в прошлом сезоне по личным причинам Уиггинс не посвятил в межсезонье достаточно времени восстановлению оптимальной физической формы к сезону-23/24.

Недостаточная физическая подготовка канадца вызывает негодование у некоторых членов «Уорриорз», добавил источник в команде.

По данным Second Spectrum, на данный момент у Уиггинса самый низкий показатель в лиге по эффективному проценту попадания (eFG%) среди игроков, совершивших не менее 75 попыток.

Средние показатели Эндрю в новом сезоне – 12,7 очка, 4,2 подбора и 1,2 передачи (17,1 очка, 5,0 подбора и 1,2 передачи по итогам прошлой регулярки).