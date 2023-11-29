В «Голден Стэйт» недовольны физическими кондициями Эндрю Уиггинса
Как сообщила журналистка ESPN Кендра Эндрюс, некоторые члены «Голден Стэйт» выразили разочарование по поводу недостаточной физической подготовки форварда Эндрю Уиггинса.
Источники рассказали, что после двухмесячного отсутствия в прошлом сезоне по личным причинам Уиггинс не посвятил в межсезонье достаточно времени восстановлению оптимальной физической формы к сезону-23/24.
Недостаточная физическая подготовка канадца вызывает негодование у некоторых членов «Уорриорз», добавил источник в команде.
По данным Second Spectrum, на данный момент у Уиггинса самый низкий показатель в лиге по эффективному проценту попадания (eFG%) среди игроков, совершивших не менее 75 попыток.
Средние показатели Эндрю в новом сезоне – 12,7 очка, 4,2 подбора и 1,2 передачи (17,1 очка, 5,0 подбора и 1,2 передачи по итогам прошлой регулярки).
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