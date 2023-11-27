Спенсер Динуидди о внутрисезонном турнире: «Полмиллиона долларов. Кто не любит деньги? Возьму себе Rolls-Royce»

Теги Бруклин НБА Спенсер Динуидди Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Защитник «Бруклина» Спенсер Динуидди поделился, что мотивирует его выступать во внутрисезонном турнире.

«Кто не любит деньги? Послушайте, полмиллиона долларов. Возьму себе Rolls-Royce», – заявил Динуидди.

«Нетс» занимают второе место в группе С Восточной конференции с результатом 2-1. «Орландо» (3-1) – первый, «Бостон» (2-1) – третий.

Таким образом, возможные сценарии развития событий во вторник – без учета шансов на wild card, – которые определят дальнейшую судьбу «Нетс» во внутрисезонном турнире:

Если проиграют «Селтикс» (играющие с «Чикаго») и «Нетс» (играющие с «Торонто»), то «Мэджик» выйдут с первого места.

Если «Селтикс» выиграют, а «Нетс» проиграют, «Мэджик» также выйдут с первого места.

Если «Нетс» выиграют, а «Селтикс» проиграют, то «Нетс» выиграют группу благодаря тай-брейку с «Мэджик».

Если «Нетс» и «Селтикс» выиграют, то получится трехсторонняя ничья, и победитель будет определяться по разнице очков.

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1 комментарий

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Ed Monix
Заморишься потом за техобслуживание этого гламурного трактора платить, Спенсер
+6
-3
+3
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