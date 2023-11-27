Спенсер Динуидди о внутрисезонном турнире: «Полмиллиона долларов. Кто не любит деньги? Возьму себе Rolls-Royce»

Защитник « » поделился, что мотивирует его выступать во внутрисезонном турнире.

«Кто не любит деньги? Послушайте, полмиллиона долларов. Возьму себе Rolls-Royce», – заявил Динуидди.

«Нетс» занимают второе место в группе С Восточной конференции с результатом 2-1. «Орландо» (3-1) – первый, «Бостон» (2-1) – третий.

Таким образом, возможные сценарии развития событий во вторник – без учета шансов на wild card, – которые определят дальнейшую судьбу «Нетс» во внутрисезонном турнире:

Если проиграют «Селтикс» (играющие с «Чикаго») и «Нетс» (играющие с «Торонто»), то «Мэджик» выйдут с первого места.

Если «Селтикс» выиграют, а «Нетс» проиграют, «Мэджик» также выйдут с первого места.

Если «Нетс» выиграют, а «Селтикс» проиграют, то «Нетс» выиграют группу благодаря тай-брейку с «Мэджик».

Если «Нетс» и «Селтикс» выиграют, то получится трехсторонняя ничья, и победитель будет определяться по разнице очков.