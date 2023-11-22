Домантас Сабонис лидирует в НБА по передачам, после которых был реализован 3-очковый. Дончич второй – у него на 49 таких ассистов меньше

Теги Даллас Сакраменто НБА Домантас Сабонис Лука Дончич Баскетбол

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис с начала прошлого сезона лидирует в лиге по передачам, после которых был реализован 3-очковый бросок.

Как пишет обозреватель Джастин Руссо, разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич второй – и у него на 49 таких передач меньше.

В 13 матчах сезона-2023/24 Сабонис отдал 94 результативные передачи. Литовец также набирает в среднем 20 очков и 12,7 подбора при 62,7% реализации с игры.

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3 комментария

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Самый адовый Крикун
Т. Е. У Халибертона при всего 144 ассистах не набирается даже 45 на трехочковые броски? И это при условии, что Сабонис все свои результативные передачи отдал под трёху.
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Тухель
А теперь скиньте стату 3-очковых Далласа и Сакраменто без учета Дончича и Сабониса, тогда это хоть о чем то могло бы говорить. А то может лучше всех на свободные 3-очковые выводит вообще какой то 3 игрок, просто партнёры мажут.
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Tim Timson
у Сабониса это просто скрин ассист. когда нибудь их вообще перестанут считать)
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