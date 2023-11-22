Домантас Сабонис лидирует в НБА по передачам, после которых был реализован 3-очковый. Дончич второй – у него на 49 таких ассистов меньше

Центровой « » с начала прошлого сезона лидирует в лиге по передачам, после которых был реализован 3-очковый бросок.

Как пишет обозреватель Джастин Руссо, разыгрывающий « » второй – и у него на 49 таких передач меньше.

В 13 матчах сезона-2023/24 Сабонис отдал 94 результативные передачи. Литовец также набирает в среднем 20 очков и 12,7 подбора при 62,7% реализации с игры.