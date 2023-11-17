«Клипперс» рассматривали вариант с Каем Джонсом

« » вынуждены были выйти на рынок, чтобы найти замену выбывшему с травмой «большому» .

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Клипперс» рассматривали вариант со свободным агентом , с которым провели встречу.

Отмечается, что Джонс на данном этапе не готов играть с точки зрения как физического, так и психологического состояния.

Перед началом сезона Джонс был отчислен из «Шарлотт». Калифорнийский клуб в итоге остановил выбор на .