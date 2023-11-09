Мэйсон Пламли пропустит два месяца с растяжением внутренней боковой связки

Теги травмы возможные переходы Индиана Клипперс НБА Мэйсон Пламли Даниэль Тайс Баскетбол

Ожидается, что центровой «Клипперс» Мэйсон Пламли пропустит как минимум два месяца из-за растяжения внутренней боковой связки левого колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Клипперс» ищут замену Пламли. Один из игроков, к которым клуб проявляет интерес – центровой «Индианы» Даниэль Тайс (31 год, 203 см).

Пламли травмировался в третьей четверти матча против «Нью-Йорка» (97:111). Форвард «Никс» Джулиус Рэндл врезался в ногу Пламли, пытаясь достать мяч, после чего сотрудники «Клипперс» унесли центрового с площадки на руках.

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2 комментария

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Перстень Уэстбрука
А Клипперс могут подписать Дуайта Ховарда?
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Arenas_betboys.ru
Ответ Перстень Уэстбрука
А Клипперс могут подписать Дуайта Ховарда?
Пять игроков уровня Матча Все Звёзд в стартовой пятёрке запрещено иметь.
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