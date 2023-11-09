Мэйсон Пламли пропустит два месяца с растяжением внутренней боковой связки
Ожидается, что центровой «Клипперс» Мэйсон Пламли пропустит как минимум два месяца из-за растяжения внутренней боковой связки левого колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
«Клипперс» ищут замену Пламли. Один из игроков, к которым клуб проявляет интерес – центровой «Индианы» Даниэль Тайс (31 год, 203 см).
Пламли травмировался в третьей четверти матча против «Нью-Йорка» (97:111). Форвард «Никс» Джулиус Рэндл врезался в ногу Пламли, пытаясь достать мяч, после чего сотрудники «Клипперс» унесли центрового с площадки на руках.
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