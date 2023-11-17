Даниэль Тайс отказался от 2,2 миллиона долларов при выкупе контракта «Индианой»

Центровой Даниэль Тайс и « » договорились о выкупе контракта.

Как сообщает обозреватель Кит Смит, Тайс отказался от 2,2 миллиона долларов при выкупе.

Тайс подпишет с « » соглашение на 2,2 миллиона. Команда из Лос-Анджелеса ранее потеряла запасного центрового Мэйсон Пламли, который пропустит как минимум два месяца из-за растяжения внутренней боковой связки колена.

В нынешнем сезоне Тайс провел один матч за «Пэйсерс», набрав 2 очка за 8 минут на паркете. Его контракт с клубом был рассчитан на 9,1 миллиона.