Даниэль Тайс отказался от 2,2 миллиона долларов при выкупе контракта «Индианой»

Теги переходы Индиана Клипперс НБА Даниэль Тайс Баскетбол

Центровой Даниэль Тайс и «Индиана» договорились о выкупе контракта.

Как сообщает обозреватель Кит Смит, Тайс отказался от 2,2 миллиона долларов при выкупе.

Тайс подпишет с «Клипперс» соглашение на 2,2 миллиона. Команда из Лос-Анджелеса ранее потеряла запасного центрового Мэйсон Пламли, который пропустит как минимум два месяца из-за растяжения внутренней боковой связки колена.

В нынешнем сезоне Тайс провел один матч за «Пэйсерс», набрав 2 очка за 8 минут на паркете. Его контракт с клубом был рассчитан на 9,1 миллиона.

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1 комментарий

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quaterbackathome
обычная практика.
на эту же сумму контракт в следующем клубе
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