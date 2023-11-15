Даниэль Тайс перейдет из «Индианы» в «Клипперс»

Теги возможные переходы Индиана Клипперс НБА Даниэль Тайс Баскетбол

Центровой Даниэль Тайс и «Индиана» договорились о выкупе контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Тайс планирует подписать соглашение с «Клипперс» после того, как покинет рынок отказов. На днях команда из Лос-Анджелеса потеряла запасного центрового Мэйсон Пламли, который пропустит как минимум два месяца из-за растяжения внутренней боковой связки колена.

В нынешнем сезоне Тайс сыграл один матч за «Пэйсерс», набрав 2 очка за 8 минут на паркете.

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5 комментариев

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LilAnswer
На чемпионате мира он довольно неплохо отыграл. С учетом, что из больших у Клипперс остался один Зубац то вполне неплохое подписание.
+10
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кандид
Логичное решение. После травмы Пламли совсем плохо с большими у Клипперс. Сейчас крамольную мысль выскажу, но именно эта потеря вполне возможно стала главной причиной череды поражений, а не приход Хардена (хе-хе).
+8
-1
+7
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Свежий
Ну вот чемпионский пазл и сложится!
+4
-1
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noke
Ответ кандид
Логичное решение. После травмы Пламли совсем плохо с большими у Клипперс. Сейчас крамольную мысль выскажу, но именно эта потеря вполне возможно стала главной причиной череды поражений, а не приход Хардена (хе-хе).
Прям до Австралии копнули.
+2
0
+2
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