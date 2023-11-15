Даниэль Тайс перейдет из «Индианы» в «Клипперс»

Центровой Даниэль Тайс и « » договорились о выкупе контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Тайс планирует подписать соглашение с «Клипперс» после того, как покинет рынок отказов. На днях команда из Лос-Анджелеса потеряла запасного центрового Мэйсон Пламли, который пропустит как минимум два месяца из-за растяжения внутренней боковой связки колена.

В нынешнем сезоне Тайс сыграл один матч за «Пэйсерс», набрав 2 очка за 8 минут на паркете.