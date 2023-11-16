Джоэл Эмбиид лишь 6-й раз в карьере завершил игру с «-25» – и 3-й против «Бостона»

« » дома уступила « » – 107:117.

Центровой «Сиксерс» завершил встречу с 20 очками, 9 подборами, 7 передачами и «-25» в графе «+/-«.

Как информирует обозреватель «Бостона» Шон Гранде, это лишь шестой матч в карьере (406 игр) для Эмбиида с показателем эффективности «-25». Три раза из шести матчей действующий MVP так проваливался именно против «Селтикс».

Тайриз Макси, Пол Рид и Джейден Спрингер – единственные «положительные» игроки и имеют «+8», «+15» и «+20» соответственно.