Джоэл Эмбиид лишь 6-й раз в карьере завершил игру с «-25» – и 3-й против «Бостона»

Теги Бостон Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Филадельфия» дома уступила «Бостону» – 107:117.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид завершил встречу с 20 очками, 9 подборами, 7 передачами и «-25» в графе «+/-«.

Как информирует обозреватель «Бостона» Шон Гранде, это лишь шестой матч в карьере (406 игр) для Эмбиида с показателем эффективности «-25». Три раза из шести матчей действующий MVP так проваливался именно против «Селтикс».

Тайриз Макси, Пол Рид и Джейден Спрингер – единственные «положительные» игроки и имеют «+8», «+15» и «+20» соответственно.

2 комментария

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Эл Хорфорд: "Горжусь Эмбиидом как отец, когда наблюдаю за его игрой"
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