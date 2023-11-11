Лука Дончич набирает в среднем 33,2 очка против «Клипперс» за карьеру. Выше результативность против отдельного оппонента только у Чемберлена и Джордана

Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Даллас Клипперс НБА Лука Дончич Баскетбол

Лидер «Далласа» Лука Дончич помог команде добиться победы в домашнем матче внутрисезонного турнира с «Клипперс» (144:126).

В активе Дончича 44 очка, 6 подборов и 6 передач.

За 32 минуты на площадке словенец реализовал 17 из 21 с игры, включая 6 из 9 из-за дуги, а также 4 из 4 с линии.

Таким образом, средняя результативность Дончича против «Клипперс» за карьеру поднялась до 33,2 очка за игру (29 встреч с учетом плей-офф).

Лишь два игрока в истории НБА имели лучшую результативность против отдельного оппонента (минимум 25 матчей): Уилт Чемберлен (39,5 – «Лейкерс», 35,8 – «Нэшионалс»/«Сиксерс», 34,9 – «Роялс»/ «Кингз», 33,9 – «Пистонс») и Майкл Джордан (34,3 – «Блэйзерс», 34,1 – «Санз»).

Это десятая игра для словенца с 40 очками и более против «Клипперс».

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