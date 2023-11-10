Легендарный игрок « » и сборной Аргентины Ману Джинобили рассказал о том, как чувствует себя после завершения баскетбольной карьеры.

Аргентинец перестал играть 5 лет назад.

«Я до сих пор удивляюсь, что не играю в баскетбол. Сейчас играю в падел, в теннис, езжу на велосипеде. Я достаточно долго этим занимался, я отдал этому виду спорта все, что у меня было. Да, теперь я хочу заниматься и другими вещами. Мне очень повезло – я играл в баскетбол почти до 41 года.

Есть ребята, которые получают травмы или все так складывается, что никак нельзя продолжать играть. Они уходят, не оставив при этом на площадке все, и не знают, как это использовать потом. Но это не мой случай, я ушел пустым. К 41 году я каждый год выходил с командой в плей-офф. Национальная сборная, Олимпийские игры, чемпионат мира – все это часть моей карьеры. Я сделал все, что хотел, и даже больше», – заявил Джинобили.