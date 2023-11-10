Ману Джинобили: «До сих пор удивляюсь, что не играю в баскетбол»

Теги Сан-Антонио Ману Джинобили сборная Аргентины НБА Баскетбол

Легендарный игрок «Сан-Антонио» и сборной Аргентины Ману Джинобили рассказал о том, как чувствует себя после завершения баскетбольной карьеры.

Аргентинец перестал играть 5 лет назад.

«Я до сих пор удивляюсь, что не играю в баскетбол. Сейчас играю в падел, в теннис, езжу на велосипеде. Я достаточно долго этим занимался, я отдал этому виду спорта все, что у меня было. Да, теперь я хочу заниматься и другими вещами. Мне очень повезло – я играл в баскетбол почти до 41 года.

Есть ребята, которые получают травмы или все так складывается, что никак нельзя продолжать играть. Они уходят, не оставив при этом на площадке все, и не знают, как это использовать потом. Но это не мой случай, я ушел пустым. К 41 году я каждый год выходил с командой в плей-офф. Национальная сборная, Олимпийские игры, чемпионат мира – все это часть моей карьеры. Я сделал все, что хотел, и даже больше», – заявил Джинобили.

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3 комментария

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4eLOVE4iK
Как же он был крут, столько исторических моментов создал
+2
0
+2
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AEZAKMI228
Ответ 4eLOVE4iK
Как же он был крут, столько исторических моментов создал
последний это когда он праймового хардена заблочил!
0
0
0
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