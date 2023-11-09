Андре Игудала стал новым исполнительным директором профсоюза игроков НБА

Четырехкратный чемпион в составе « » назначен исполнительным директором профсоюза игроков лиги.

Бывший игрок сменил Тамику Тремальо, которая занимала эту должность около двух лет. До этого она девять лет работала в качестве консультанта профсоюза.

39-летний Игудала завершил спортивную карьеру в этом году. Форвард провел в общей сложности 1231 матч в регулярном чемпионате. В среднем за игру он набирал 11,3 очка, делал 4,9 подбора и 4,2 передачи.