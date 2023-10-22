«Всегда буду ценить то, что ты сделал для меня, «Уорриорз», НБА». Стеф Карри оставил послание Андре Игудале

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА фото Стефен Карри Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА Стефен Карри поздравил своего многолетнего партнера по команде Андре Игудалу с завершением карьеры.

«Ты и так все знаешь, #9! Занимался делом на площадке и за ее пределами, и я всегда буду ценить то, что ты сделал для меня, «Уорриорз», НБА... Яркий факел был у тебя в руках! А то, что ждет тебя дальше, должно стать лучшим сиквелом за последнее время.

С любовью, брат! И не забудь зарезервировать нам поле для гольфа», – написал Карри, приложив несколько совместных фото.

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