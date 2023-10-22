«Всегда буду ценить то, что ты сделал для меня, «Уорриорз», НБА». Стеф Карри оставил послание Андре Игудале

Четырехкратный чемпион НБА Стефен Карри поздравил своего многолетнего партнера по команде с завершением карьеры.

«Ты и так все знаешь, #9! Занимался делом на площадке и за ее пределами, и я всегда буду ценить то, что ты сделал для меня, «Уорриорз», НБА... Яркий факел был у тебя в руках! А то, что ждет тебя дальше, должно стать лучшим сиквелом за последнее время.

С любовью, брат! И не забудь зарезервировать нам поле для гольфа», – написал Карри, приложив несколько совместных фото.

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