«Всегда буду ценить то, что ты сделал для меня, «Уорриорз», НБА». Стеф Карри оставил послание Андре Игудале
Четырехкратный чемпион НБА Стефен Карри поздравил своего многолетнего партнера по команде Андре Игудалу с завершением карьеры.
«Ты и так все знаешь, #9! Занимался делом на площадке и за ее пределами, и я всегда буду ценить то, что ты сделал для меня, «Уорриорз», НБА... Яркий факел был у тебя в руках! А то, что ждет тебя дальше, должно стать лучшим сиквелом за последнее время.
С любовью, брат! И не забудь зарезервировать нам поле для гольфа», – написал Карри, приложив несколько совместных фото.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду
Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда
Комментарии