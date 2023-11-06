Журналист CBS Sports: «Сказать, что Лиллард не настроен на игру в обороне, было бы преуменьшением. Он показывает самую ленивую и откровенно худшую защиту за всю карьеру»

Журналист CBS Sports Брэд Боткин, разбирая игру « » на старте сезона, выделил нежелание разыгрывающего играть в обороне как один из ключевых факторов.

«Ни одна система не работает, если в ней не задействованы лучшие игроки, а на данный момент сказать, что Лиллард не настроен на игру в обороне, было бы преуменьшением. На самом деле, он показывает самую ленивую и откровенно худшую защиту за всю свою карьеру, а это уже о многом говорит для парня, который всегда был довольно апатичным защитником. Временами это было просто позорно.

После просмотра каждого защитного действия «Бакс» я могу сказать, что найти хороший момент, где Лиллард выкладывается на протяжении всего владения, было сродни поиску золота на улице. Найти полусерьезный было, скажем так, не так сложно», – пишет Боткин.

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