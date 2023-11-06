Журналист CBS Sports: «Сказать, что Лиллард не настроен на игру в обороне, было бы преуменьшением. Он показывает самую ленивую и откровенно худшую защиту за всю карьеру»

Теги Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Журналист CBS Sports Брэд Боткин, разбирая игру «Милуоки» на старте сезона, выделил нежелание разыгрывающего Дэмиана Лилларда играть в обороне как один из ключевых факторов.

«Ни одна система не работает, если в ней не задействованы лучшие игроки, а на данный момент сказать, что Лиллард не настроен на игру в обороне, было бы преуменьшением. На самом деле, он показывает самую ленивую и откровенно худшую защиту за всю свою карьеру, а это уже о многом говорит для парня, который всегда был довольно апатичным защитником. Временами это было просто позорно.

После просмотра каждого защитного действия «Бакс» я могу сказать, что найти хороший момент, где Лиллард выкладывается на протяжении всего владения, было сродни поиску золота на улице. Найти полусерьезный было, скажем так, не так сложно», – пишет Боткин.

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5 комментариев

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andyon
Да уж, Брансону против Лиллпрда было не сложно 45 очков положить. Впрочем, в обратную сторону это тоже работало
+3
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Abdulla
Пока выглядит так, что Портленд вовремя от него избавился.
+2
-2
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Nightyork97
Бакс вообще в поиске идей. У них был системный Буденхольцер, рекорды по трехам, по победам подряд в регулярке и все видели их игру в плей-оффе. Пока непонятно вообще во что они играют, Гриффину еще предстоит создать команду. Собственно очень сыро, поздний приезд Лилларда сказывается. Дейм берет намного меньше бросков чем в ПТБ. Ролевики бросают чаще Дейма и Янниса. Это как вообще? Посмотрим, Бакс в любом случае попадут в плей-офф. А вот там и будет наглядная картинка в сравнении с Холидеем. P.S сейчас уже аналитики сделают выводы по первым 7 играм с новым тренером.
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Rick Sorkin
Ответ andyon
Да уж, Брансону против Лиллпрда было не сложно 45 очков положить. Впрочем, в обратную сторону это тоже работало
У Лилларда было 5/13 до самого конца, затем попал трешку и реализовал лэй-ап на пустое кольцо. Не сказал бы, что в обратную сторону работало
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copti_san
Ответ Abdulla
Пока выглядит так, что Портленд вовремя от него избавился.
Ну не совсем, стоило избавляться ещё пару-тройку лет назад, до этого супермакса
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