Новичок «Хоукс» Кобе Бафкин пропустит минимум 2 недели из-за перелома пальца

Теги травмы Атланта НБА Кобе Бафкин Баскетбол

Новичок «Хоукс» Кобе Бафкин выбыл из строя как минимум на 2 недели из-за перелома большого пальца левой руки.

Бафкин получил травму на тренировке фарм-команды «Атланты». 15-й номер драфта-2023 будет повторно осмотрен через 2 недели.

За основную команде Бафкин провел 2 встречи, набирая 0,5 очка за игру.

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