НБА ввела призовой фонд для главных тренеров и их помощников во внутрисезонном турнире. За победу – 500 000 долларов, как и игрокам

Тренеры НБА присоединяются к игрокам и получат денежное вознаграждение за выход в финальную стадию внутрисезонного турнира, сообщили источники инсайдеру из ESPN.

Главный тренер команды-победительницы турнира получит 500 000 долларов – столько же, сколько уже было выделено каждому игроку команды-победительницы, пишет Воджнаровски.

Тренерский штаб (ассистенты) также поделит между собой вознаграждение, которое составит 75% от общей суммы. Для главных тренеров и игроков этот призовой фонд будет уменьшаться в зависимости от попадания в число призеров турнира (200 тыс долларов), полуфиналистов (100 тыс долларов) и четвертьфиналистов (50 тыс долларов), информирует Воджнаровски.

Внутрисезонный турнир стартует сегодня семью матчами. Победители шести групп и два wild card выйдут в нокаут-стадию из восьми команд, а затем в «Финал четырех», который пройдет 7 и 9 декабря в Лас-Вегасе.

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