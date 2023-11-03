Джеремайя Робинсон-Эрл перейдет в «Новый Орлеан»

« » и тяжелый форвард Джеремайя Робинсон-Эрл (23 года, 203 см) договорились о подписании двустороннего контракта.

Робинсон-Эрл ранее был отчислен из «Хьюстона». Форвард стал игроком «Рокетс» в результате обмена с участием Кевина Портера.

Робинсон-Эрл провел два сезона в лиге, представляя «Тандер». В прошлой регулярке он набирал в среднем по 6,8 очка и 4,2 подбора при 44,4% реализации с игры.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

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