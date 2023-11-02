«Гризлис» подписали Бисмака Бийомбо – 5 млн за 1 год

« » подписал однолетний контракт со свободным агентом (31 год, 206 см).

За один сезон центровой может заработать 5 миллионов долларов. Гарантированная сумма – 1 миллион.

В прошлом сезоне Бийомбо провел 61 матч за «Финикс», набирая в среднем 4,3 очка, 4,3 подбора и 1,4 блок-шота.

«Мемфис» начал сезон с пяти поражений подряд. Стартовый центровой команды Стивен Адамс пропускает сезон из-за операции на задней крестообразной связке правого колена.

Кто больше всех потратил летом в НБА?