«Гризлис» подписали Бисмака Бийомбо – 5 млн за 1 год

Теги переходы Мемфис НБА Бисмак Бийомбо Баскетбол

«Мемфис» подписал однолетний контракт со свободным агентом Бисмаком Бийомбо (31 год, 206 см).

За один сезон центровой может заработать 5 миллионов долларов. Гарантированная сумма – 1 миллион.

В прошлом сезоне Бийомбо провел 61 матч за «Финикс», набирая в среднем 4,3 очка, 4,3 подбора и 1,4 блок-шота.

«Мемфис» начал сезон с пяти поражений подряд. Стартовый центровой команды Стивен Адамс пропускает сезон из-за операции на задней крестообразной связке правого колена.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

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3 комментария

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noke
Ответ roentgen
незаслуженно заслуженный ветеран оказался вне клуба НБА. Хорошо, что ненадолго. Вытащит за мохнатые уши этого мишку из берлоги
...и утопит.
+1
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+1
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roentgen
незаслуженно заслуженный ветеран оказался вне клуба НБА. Хорошо, что ненадолго. Вытащит за мохнатые уши этого мишку из берлоги
0
0
0
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Tim Timson
Ответ roentgen
незаслуженно заслуженный ветеран оказался вне клуба НБА. Хорошо, что ненадолго. Вытащит за мохнатые уши этого мишку из берлоги
кого он в своей жизни вытаскивал?)
0
0
0
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