«Нужно брать ситуацию в свои руки, идти и что-то менять». Павел Подкользин баллотируется в Горсовет Новосибирска

Бывший игрок НБА, чемпион Суперлиги и обладатель Кубка России Павел Подкользин рассказал, зачем баллотируется в Горсовет Новосибирска и вступил в партию «Справедливая Россия – За правду».

«Для меня это новая история. Двадцать лет я отдал профессиональному спорту, половину из них отдал новосибирским баскетбольным клубам. Четыре года назад я успешно дебютировал в кино. Сейчас за моей спиной четыре кинопроекта. Мы с Александром Сергеевичем Аксененко приняли решение совместно двигаться вперед. С Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Я уже на протяжении пятнадцати лет живу в центре Новосибирска. Очень много гуляю пешком. Люблю с людьми общаться. И вижу, что за центром, да и не только за центром Новосибирска нужно следить. За городом в принципе. У нас подзапустили немного город. Мы отстаем. Поэтому нужно брать ситуацию в свои руки, идти и что-то менять», – заявил бывший баскетболист.

В 2017 году Подкользин был внесен в «Книгу рекордов России» как самый высокий человек страны — его рост 226 сантиметров.

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