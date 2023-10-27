Эндрю Уиггинс намерен выступить на Олимпиаде в Париже
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс выразил желание представлять свою страну на Олимпиаде 2024 года в Париже.
Канадец заявил об этом в интервью Sportskeeda: «Да, я был бы рад. У нас хорошие шансы, отличная команда.
В этом году было тяжело [сыграть], потому что я закончил сезон со сломанным ребром. Но цель на следующий год – быть со сборной в Париже».
Сборная Канады под руководством Жорди Фернандеса заняла третьем место на прошедшем чемпионате мира-2023, уступив Сербии на стадии 1/2, но затем одолев американцев в матче за бронзу.
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