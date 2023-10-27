Эндрю Уиггинс намерен выступить на Олимпиаде в Париже

Теги Голден Стэйт НБА сборная Канады Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс выразил желание представлять свою страну на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Канадец заявил об этом в интервью Sportskeeda: «Да, я был бы рад. У нас хорошие шансы, отличная команда.

В этом году было тяжело [сыграть], потому что я закончил сезон со сломанным ребром. Но цель на следующий год – быть со сборной в Париже».

Сборная Канады под руководством Жорди Фернандеса заняла третьем место на прошедшем чемпионате мира-2023, уступив Сербии на стадии 1/2, но затем одолев американцев в матче за бронзу.

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4 комментария

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Potors
Ni**as in Paris
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Дядя Санжар
Джамала бы еще и будет реальный претедент на медали! ...)
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Сергей Пузанков
Ответ Дядя Санжар
Джамала бы еще и будет реальный претедент на медали! ...)
Джамал и этим летом хотел сыграть, так что вряд ли будет против. Вопрос в том, кто будет здоровым. Но этот вопрос открыт абсолютно по всем игрокам всех команд.
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malinin
Из незаигранных на последнем ЧМ, кто бы усилил команду, ещё Мюррей и Пэнгос (если форму времен Зенита вернет).
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