Эксперт Колин Каухерд сравнил Энтони Дэвиса с аппаратом для приготовления молочных коктейлей в Макдональдсе

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Колин Каухерд Баскетбол

Ведущий радиостанции Fox Sports Колин Каухерд сравнил центрового «Лейкерс» Энтони Дэвиса с аппаратом для приготовления молочных коктейлей в Макдональдсе.

«Как правило, суперзвезды НБА не похожи на аппарат для приготовления молочных коктейлей в Макдональдсе. Когда он работает, это потрясающе, но это случается примерно в 50 процентах случаев.

То же самое случается с игроками категории «Б» и Энтони Дэвисом. Иногда вы получаете свой заказ, а аппарат просто не работает.

Энтони Дэвис временами великолепен. Мэджик, Берд, Леброн, Хаким, Шак, Коби, Стеф — вы знаете, что получите от них в 90 процентах случаев. Если парень обычно набирает в среднем 27 очков за матч, вы получаете 27 очков за матч. У Энтони Дэвиса может быть 40 очков, а затем 13», – сказал Каухерд.

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4 комментария

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tusiel
Обидно, когда хотите всего лишь одну монобровь, а вам выдают 50%
+6
0
+6
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Неназванный эксперт
Что за люди пошли, взял и обвинил ни в чём не повинных производителей аппаратов изготовления молочных коктейлей...
+5
-2
+3
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Денис Либстер
лол, это пять
+1
0
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