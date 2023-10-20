Евролига. Женщины. «Люблин» выиграл у «Сепси», «Виртус» победил «Авениду»

Теги результаты Евролига жен Авенида жен Виртус жен Баскетбол

В четверг, 19 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги «Люблин» выиграл у «Сепси», «Виртус» победил «Авениду».

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Женщины

Группа А 

Люблин Польша – Сепси Румыния – 76:65  (24:13, 18:15, 16:17, 18:20) 

19 октября. 20.00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 3-0, ДВТК Венгрия – 3-0, Фамила Италия – 2-1, Валенсия Испания – 2-1, Сарагоса Испания – 1-2, Люблин Польша – 1-2, Сепси Румыния – 0-3, Виллербан Франция – 0-3. 

Группа B

Виртус Италия – Авенида Испания – 79:75  (26:14, 15:17, 23:16, 15:28) 

19 октября. 21.30

Турнирное положение: Виртус Италия – 3-0, Авенида Испания – 2-1, Пулковице Польша – 2-1, УСК Прага Чехия – 2-1, Мерсин Турция – 2-1, Вильнев-д’Аск Франция – 1-2,  Дьор Венгрия – 0-3, Ланды Франция – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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