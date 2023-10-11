Евролига. Женщины. «Фенербахче» – «Виллербан», «Пулковице» против УСК и другие матчи

В среду, 11 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся семь матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет французский «Виллербан», польский «Пулковице» дома сыграет против чешского УСК.

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А

ДВТК Венгрия – Сарагоса Испания

11 октября. 19:00

Фенербахче Турция – Виллербан Франция

11 октября. 19:00

Сепси Румыния – Фамила Италия

11 октября. 19:15

Валенсия Испания – Люблин Польша

11 октября. 21:00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 1-0, Сарагоса Испания – 1-0, Фамила Италия – 1-0, ДВТК Венгрия – 1-0, Виллербан Франция – 0-1, Люблин Польша – 0-1, Сепси Румыния – 0-1, Валенсия Испания – 0-1.

Группа B

Мерсин Турция – Ланды Франция

11 октября. 19:00

Пулковице Польша – УСК Прага Чехия

11 октября. 20:00

Авенида Испания – Вильнев-д’Аск Франция

11 октября. 21:30

Турнирное положение: Виртус Италия – 2-0, Вильнев-д’Аск Франция – 1-0, Дьер Венгрия – 0-2, УСК Прага Чехия – 1-0, Авенида Испания – 1-0, Мерсин Турция – 0-1, Пулковице Польша – 0-1, Ланды Франция – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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