Евролига. Женщины. «Виллербан» против «Валенсии», «Сарагоса» встретится с «Фенербахче» и другие матчи

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В среду, 18 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдут шесть матчей.

Французский «Виллербан» сыграет с испанской «Валенсией», испанская «Сарагоса» встретится с турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А 

Виллербан Франция – Валенсия Испания

18 октября. 21:00

Фамила Италия – ДВТК Венгрия

18 октября. 21:00

Сарагоса Испания – Фенербахче Турция

18 октября. 21:00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 2-0, Фамила Италия – 2-0, ДВТК Венгрия – 2-0, Сарагоса Испания – 1-1, Валенсия Испания – 1-1, Виллербан Франция – 0-2, Люблин Польша – 0-2, Сепси Румыния – 0-2. 

Группа B

Дьор Венгрия – УСК Чехия

18 октября. 19:00

Ланды Франция – Пулковице Польша

18 октября. 20:30

Вильнев-д’Аск Франция – Мерсин Турция

18 октября. 21:00

Турнирное положение: Виртус Италия – 2-0, Авенида Испания – 2-0, Вильнев-д’Аск Франция – 1-1, УСК Прага Чехия – 1-1, Мерсин Турция – 1-1, Пулковице Польша – 1-1, Дьор Венгрия – 0-2, Ланды Франция – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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