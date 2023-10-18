Евролига. Женщины. «Виллербан» против «Валенсии», «Сарагоса» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
В среду, 18 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдут шесть матчей.
Французский «Виллербан» сыграет с испанской «Валенсией», испанская «Сарагоса» встретится с турецким «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Виллербан Франция – Валенсия Испания
18 октября. 21:00
Фамила Италия – ДВТК Венгрия
18 октября. 21:00
Сарагоса Испания – Фенербахче Турция
18 октября. 21:00
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 2-0, Фамила Италия – 2-0, ДВТК Венгрия – 2-0, Сарагоса Испания – 1-1, Валенсия Испания – 1-1, Виллербан Франция – 0-2, Люблин Польша – 0-2, Сепси Румыния – 0-2.
Группа B
Дьор Венгрия – УСК Чехия
18 октября. 19:00
Ланды Франция – Пулковице Польша
18 октября. 20:30
Вильнев-д’Аск Франция – Мерсин Турция
18 октября. 21:00
Турнирное положение: Виртус Италия – 2-0, Авенида Испания – 2-0, Вильнев-д’Аск Франция – 1-1, УСК Прага Чехия – 1-1, Мерсин Турция – 1-1, Пулковице Польша – 1-1, Дьор Венгрия – 0-2, Ланды Франция – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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